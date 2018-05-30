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30 Mayıs 2018 09:46

Hizan’da ‘Resim Atölyesi’ açıldı

Bitlis’in Hizan ilçesinde öğrencilerin boş zamanlarını verimli halde geçirmesi amacıyla ‘Resim Atölyesi’ açıldı.

Hizan’da ‘Resim Atölyesi’ açıldı

30 Mayıs 2018 09:46


Kültür merkezinde Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu’nun destekleri ile açılan atölyeye öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Açıklamalarda bulunan Kadir Has Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Rüveyda Gümüşsoy, sene başından beri öğrencileriyle çok güzel resimler yaptığını belirterek, “Sanat ve estetik algısı oluşturma amacındayım. Okulumuzda bina yapısından dolayı atölye açma fikri hep askıda kalıyordu. Öğrencilerin hareketli ve rahat ortamlarda resim yapabilecek, sadece sanata yoğunlaşabileceği bir ortamın olması gerekmekteydi. Kaymakamımızın destekleri ile kültür merkezinde uygun bir atölye ortamı oluşturma imkanı bulduk. Öğrencilerimizle beraber ders dışı zamanlarda çalışarak bu atölyeyi oluşturduk. Duvardaki resimler ve çizimler öğrencilerimize ait. Öğrencilerimizle bu geniş ve ferah atölyede çalışmaya devam edeceğiz. Başta Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.




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