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Hizan'da sığınak ve EYP malzemesi bulundu

Bitlis’in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütüne ait sığınak, el yapımı patlayıcı (EYP) malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütüne ait sığınak, el yapımı patlayıcı (EYP) malzemesi ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyü kırsalında güvenlik güçleri tarafından temas araması faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Bitlis'in Hizan ilçesi Doyumlu köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde 1 adet sığınak içerisinde EYP düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış 30 adet pil, 13 adet tüp, 1 adet kamera ile çeşitli cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, delil niteliği taşımayan malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.


Malzemeler arasında tavla ve satranç takımının bulunması dikkat çekti

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