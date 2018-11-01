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Hizan'da sonbahar güzelliği

Bitlis’in Hizan ilçesinde sonbahar, güzel görüntüler oluşturdu.

Bitlis'in Hizan ilçesinde sonbahar, güzel görüntüler oluşturdu.


Kentte sonbaharın gelmesi ile bitki örtüsünde oluşan doğanın kendine has renkleri ile yüksek kesimleri beyaza bürüyen dağlar ile sararan ağaçlar güzel görüntü oluşturuyor. Kartpostallık görüntüler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkanlığında Bitlis'in Hizan ilçesine giderek bu doğa güzelliğini görüntülediler.

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