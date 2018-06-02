Hizan’da sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi

Gençlik Ve Spor Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” Hizan’da da başladı. İlçe ve köy merkezindeki üçüncü sınıf öğrencileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda teste tabi tutuldular. Öğrencilere boy-kilo ölçümü, kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti, 20 metre sürat ve çeviklik testi yapıldı. Bitlis Güreş İl Temsilcisi Güreş Antrenörü Saki Tutgun yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında Bitlis ilimizde ve 81 ilimizde aynı anda devam ediyor. Bugün Hizan ilçemizde üçüncü sınıflara yönelik proje çalışmalarımız ve test sürüşlerimiz devam ediyor. Bu proje kapsamında yetenekli üçüncü sınıf öğrencilerimizi belli veriler tabanı oluşturarak, belli merkezlerdeki okullara yönlendirmek amacıyla yapılmıştır” dedi.

Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında bugün Hizan ilçemizde de çalışmalar başladı. Amacımız bölgemizdeki genç dimağları spora yönlendirerek terör belasından uzaklaştırmak. Dilerim bu yolda bütün çocuklarımızı spora kazandırırız. Bu ve benzeri çalışma ve aktivitelerimizde bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen saygı değer Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu’na teşekkür ederim” dedi.