Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 09:51

Hizan’da sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi

Bitlis’in Hizan ilçesinde Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında üçüncü sınıf öğrencileri için start verildi.

Hizan’da sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi

02 Haziran 2018 09:51


Gençlik Ve Spor Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” Hizan’da da başladı. İlçe ve köy merkezindeki üçüncü sınıf öğrencileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda teste tabi tutuldular. Öğrencilere boy-kilo ölçümü, kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti, 20 metre sürat ve çeviklik testi yapıldı. Bitlis Güreş İl Temsilcisi Güreş Antrenörü Saki Tutgun yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında Bitlis ilimizde ve 81 ilimizde aynı anda devam ediyor. Bugün Hizan ilçemizde üçüncü sınıflara yönelik proje çalışmalarımız ve test sürüşlerimiz devam ediyor. Bu proje kapsamında yetenekli üçüncü sınıf öğrencilerimizi belli veriler tabanı oluşturarak, belli merkezlerdeki okullara yönlendirmek amacıyla yapılmıştır” dedi.


Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında bugün Hizan ilçemizde de çalışmalar başladı. Amacımız bölgemizdeki genç dimağları spora yönlendirerek terör belasından uzaklaştırmak. Dilerim bu yolda bütün çocuklarımızı spora kazandırırız. Bu ve benzeri çalışma ve aktivitelerimizde bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen saygı değer Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu’na teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç