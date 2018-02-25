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25 Şubat 2018 10:08

Hizan’da tandır evi kadınlara iş kapısı oldu

Bitlis’in Hizan ilçesinde kurulan tandır evi kadınlara iş kapısı oldu.

Hizan’da tandır evi kadınlara iş kapısı oldu

25 Şubat 2018 10:08


Asırlardır süren tandırda ekmek pişirme geleneği, doğu ve güneydoğuda hala devam ediyor. Hizan’ın Yeşilova Mahallesi’nde kurulan tandır evine de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Tandır evinin sahibi Metin Ceylan, tandır ekmeğini halkla buluşturduklarını ifade ederek, “Kültürümüzü yaşatmak adına tandır ekmeği evi açtık ve Hizan halkının hizmetine sunduk. Halkımızdan güzel tepkiler aldık. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti” ifadelerini kullandı.


Kadınlara daha çok istihdam sağlamak istediklerini ve bunun için yetkililerden gerekli yardımı beklediklerini dile getiren Ceylan, “Günde yaklaşık 400 ekmek satıyoruz. Evlere servisimiz var. İnşallah devamı da gelecektir“ diye konuştu.


Tandır evinde çalışan Aliye Çiftçi, maddi durumu kötü olduğu için çalıştığını belirterek, “8 nüfuslu ailemin geçimini sağlamak için tandırda ekmek pişiriyorum. 5 aydır burada çalışıyorum. Eşim hasta ve maddi durumumuz düşük. Kazandığım parayla 5 öğrenci okutuyorum” dedi.


Hizanlılar ise tandır ekmeğinden çok memnun kaldıklarını belirterek, iş yeri sahibine teşekkür ettiler.




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