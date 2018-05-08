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08 Mayıs 2018 12:40

Hizan’da tiyatro etkinliği

Bitlis’in Hizan Belediyesi tarafından organize edilen ve Tiyatro Park oyuncuları tarafından sahnelenen tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Hizan’da tiyatro etkinliği

08 Mayıs 2018 12:40


Hizan Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatroya öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Hayvan haklarını konu alan oyunda oynayan Tiyatro Park oyuncularından Melisa Polat, “Ben Tiyatro Park’ın oyuncusuyum. Bunun yanında konservatuarda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Tiyatro Park’ın sayesinde oynuyoruz. Oyunumuz hakkında genel bir bilgi verecek olursak, hayvan haklarını temsil ediyoruz. Ormandan kaçırılarak sirklerde oynatılan bir maymun, sahibi tarafından evden atılan bir köpek, petshopta çok farklı insanlara, çok saçma fiyatlara satılan kedi. Bizler hayvanların dili olarak derdimizi anlatmak istedik çocuklara. Kötüyü göstererek onların iyisini anlamalarını istiyoruz” dedi.


‘Hayvan Hakları’ isimli tiyatro oyunu, ‘bütün canlılar kardeştir’ sloganıyla son buldu.




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