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14 Temmuz 2018 14:11

Hizan’da yarım asırlık su şebekeleri yenileniyor

Bitlis’in Hizan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından su hatları yenileme çalışmaları yapılıyor.

Hizan’da yarım asırlık su şebekeleri yenileniyor

14 Temmuz 2018 14:11


İlçe merkezinde yaklaşık 50 yıl önce projesiz ve tekniğe aykırı bir şekilde döşenen kentin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Başkan Hamitoğlu yaptığı açıklamada; “İlçemizde 57 kilometrelik su şebekesi yenileme çalışması başlattık. Yürüttüğümüz bu çalışmalar ile yarım asırlık su şebekelerini yenileyerek, vatandaşlarımızın daha sağlıklı sistemlerle su tüketmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken projesiz ve tekniğe aykırı yapılan eski hatlardan kaynaklı olarak yaşadığımız bir takım sıkıntılar nedeniyle öngördüğümüz su kesintisi biraz uzayabilir. Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı su tüketmesi için ilçe genelinde su hatları yenileme çalışması başlattık. Bunun yanında 1500 adet abone yenileme işlemi yapımına başladık. Aynı zamanda ilçemizde üç farklı bölgeye 1500 metre, 900 metre, 300 metre yeni su deposu yapıyoruz. Ayrıca yeni kuracağımız sistemlerle Bilgisayar kontrolü ile denetim işlemleri yapılacaktır” dedi.




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