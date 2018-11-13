Hizmet görmeyen mahalleye kayyum sahip çıktı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yıllardır hizmet görmeyen Bahçelievler Mahallesi sakinleri, kayyumla birlikte hizmete kavuştu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yol, dere ıslahı ve altyapı çalışmaları belediye tarafından aralıksız yürütülüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan mahalle muhtarı Aziz Yılmaz, “Mahallemiz Hizan'ın ilk ve en büyük mahallerinden biri olmasına rağmen 70 yıldır hiçbir belediye tarafından hizmet görmedi. Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu sesimizi duyarak bizlere sahip çıktı. Mahallemizde başlattığı çalışmalar ile yol, dere ıslahı ve altyapı sorunlarını giderdi. Mahallemiz sakinleri adına Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Bülent Hamitoğlu'na teşekkür ederiz” dedi.