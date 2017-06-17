Ali Doyar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis’te bölgenin istikrar ve ekonomik kalkınmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bitlis’e gelen Hüda-Par Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı M. Ali Doyar, beraberindeki heyetle birlikte Tatvan esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Doyar’a GİK Üyesi M. Ali Ortaç, M. Mehdi Oğuz, Zeynelabidin Gülsever, İl Başkanı Celal Gül, Tatvan İlçe Başkanı Sedat Gül ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Doyar, bölgenin istikrara ve ekonomik kalkınmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Bölgemizin istikrara, güvene ve ekonomik kalkınmaya ihtiyacı vardır. Bu bölgede istikrar oluşmadığı müddetçe yastık altı diye tabir edilen paralar piyasaya çıkmıyor. Para piyasaya çıkmayınca da maalesef esnafımız da, tüccarımız da sıkıntı çekiyor. Esnafımızın işlerinin açılmasına ihtiyacı vardır. Bu konuda esnafımız beklenti içerisindedir. Esnafımızın bir kısmı öyle zor bir duruma düşmüş ki, elektrik borçlarını geç ödediğinden dolayı birçoğunun elektrikleri kesiliyor. Kesilen elektriklerin açılması için ilgili kurumlara ödemeleri yaptıktan sonra açma kapama bedeli adı altında tekrardan para isteniyor. Zamanında ödemesini yapamayanlara faiz bindiriliyor. Tabi bunların tamamı sorunları artırarak, daha içinden çıkılmaz hale getiriyor. Dolayısıyla bölgemizin ve esnafımızın hali dikkate alınarak, en azından gözetilmesi gerekiyor. Esnafımızın zor durumda olduğu, bölgemizin şartlarının ekonomik açıdan kötü olduğu dikkate alınmalı. Bunlara mutlaka kolaylıklar sağlanmalı” dedi.

“Maalesef işsiz gençlerimizin sayısı bu bölgenin temel sorunlarından birisidir”

Doyar, il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte Tatvan esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini belirterek, şunları söyledi:

“İl ve ilçe teşkilatımızla birlikte esnafımızı ziyaret ederek onların sorunlarını dinledik. Bu ziyaretimizde dikkatimizi çeken noktalardan birisi de esnafın durumu maalesef arzulanın çok gerisindedir. Belki birçok esnaf günlük giderini karşılayamama durumundadır. Bundan çok dert yanıyorlar. Bu bölgemizin genel bir vaziyeti. Esnaf bu durumda hakikaten çok mağdurdur. Piyasanın istenilen düzeyin çok gerisinde olması esnafımıza olumsuz yansımaktadır. Tatvan ilçemizde de bunu görebiliyoruz” dedi.

Nüfusun büyük bölümünü oluşturan gençlerin işsiz olduğunu ifade eden Doyar, işsiz olan gençlerin mutlak surette istihdam edilmesi gerektiğini ifade etti. Doyar, “Diğer taraftan dikkatimizi çeken bir hususta nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan gençlerin işsiz olmasıdır ki bunu bir esnafımız güzel bir şekilde dile getirdi. Dedi ki ‘Siz dolaşıyorsunuz belki bizden daha iyi görüyorsunuz. Nüfusun çoğunluğu gençtir. Bu gençlerin çoğu işsizdir. Bu insanlarımız ve gençlerimiz mutlak surette istihdam edilmeli. Gençlerimize ekonomik açıdan ayakta durabilecek iş sahalarının açılması lazım. Bu işsiz olan gençlerimiz ya burayı terk edip batı illerine gidecek ya da iş bulamadığı için sıkıntılar çekecek, aile içinde problemler çıkacak diye ifade ettiler. Maalesef işsiz gençlerimizin sayısı bu bölgenin temel sorunlarından birisidir” diye konuştu.

“Çevre yolu biran önce faaliyete geçirilmeli ki Tatvan esnafıyla, halkıyla ve araç sahipleriyle bir rahatlığa kavuşsun”

Tatvan’ın trafik ve diğer sorunlarına da dikkat çeken Doyar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Uluslararası karayolu olarak kullanılan Bitlis-Van Karayolu, Tatvan ilçesinin merkezinden geçiyor. Küçük büyük bütün arabalar aynı yolu kullanıyorlar. Bir yandan arabalar park için kenarları kullanırken, öbür yandan transit geçen araçlar aynı yolu kullandığından dolayı Tatvan için büyük bir eziyet ve çileye dönüşmüş. Bundan esnafta, yerli halkta, araç sahipleri de ve bu yolu kullanan herkes bundan muzdariptir. Onun için mutlaka biran önce buranın çevre yolunun bitirilip devreye konulması gerekir ki, Tatvan esnafıyla, halkıyla ve araç sahipleriyle bir rahatlığa kavuşsun. Tatvan’ın böyle bir sıkıntısı vardır. Bu sıkıntının giderilmesi için yetkililer bunun gereğini yapmalıdırlar" dedi.