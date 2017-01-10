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10 Ocak 2017 16:15

HÜDA PAR’dan basın mensuplarına ziyaret

HÜDA PAR’dan basın mensuplarına ziyaret

10 Ocak 2017 16:15

HÜDA PAR Bitlis İl Teşkilatı, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarını ziyaret ettiler.
HÜDA PAR Bitlis İl Başkanı Celal Gül, Gençlik Kolları Başkanı Vedat Dayan ve beraberlerindeki heyetle 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın mensuplarını bürolarında ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyarette, basının önemi ve basın mensuplarının zor şartlarda çalışmalarına dikkat çekilerek, gazetecilerin yılın sadece bir gününde değil, her zaman hatırlanması gerektiğine dikkat çekildi.
Basının önemli bir güç olduğunu ve bu gücü adaletli bir şekilde halkın menfaatine uygun olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Gül, “Gerçekten de basın mensupları zor şartlar altında görevlerini ifa ediyorlar. Yaptıkları çalışmanın hakkını tam anlamıyla almazlarsa da önemli bir görevi yerini getiriyorlar. Adil bir şekilde bu görev yerine getirildiğinde, birçok mağduriyetin giderilmesine vesile olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda basın mensuplarının çalışma koşulları iyileştirilmeli. Özellikle yerelde gazete çıkaran basın desteklenmelidir. Büyük şehirlerde yerel gazetecilere sunulan imkânların aynısı, küçük illerde çalışan yerel gazetecilere de sunulmalıdır. Zor şartlar altında çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarının, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum” dedi.
Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren basın mensupları ise, zor şartlar altında çalıştıklarına dikkat çekerek, maddi ve manevi olarak yaşadıkları ve karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı HÜDA PAR heyetine teşekkür ettiler.



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