İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Bitlis ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Vekili Abdullah Ayaz ile gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından karşılanan Bakan Çataklı ve Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Ayaz ilk olarak Bitlis'teki yapımı tamamlanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Ulu Cami, Alemdar Cami ve Feyzullah Ensari Türbesini ziyaret etti. Türbe ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Çataklı, “Bazı incelemelerde bulunmak üzere ilimize geldik. Öncelikle Valimize gerek valiliğimiz ve belediyemizin yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgiler aldık. Ayrıca yapılan bazı çalışmaları da yerinde görme imkanı bulduk. Akşama kadar çalışmaları görmeye devam edeceğiz. İfade etmek isterim ki geçmişine, tarihine, kültürüne dokunan vatandaşına, insana dokunan hizmetlerin yürütülmesinden büyük bir memnuniyet duyduk. Bizi ziyadesiyle memnun etti bu durum. Ayrıca ilimizde gördüğümüz sıcak atmosfer karşılaştığımız huzur iklimi de bizi ayrıca memnun etti. Bu sebeple Valimize, çalışma arkadaşlarına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı ve beraberindekiler, daha sonra Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu yerleşen Ahıska Türklerini evlerinde ziyaret etti. Ahıska Türkleri tarafından çiçeklerle karşılanan Çataklı, Ahıska Türklerinin sorunlarını dinledi.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Çataklı, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile Ahlat'ta geldik. Burada Ahıskalı kardeşlerimizi ziyaret ettik. Hem hasbıhal ettik, durumları nasıldır onları gördük. Onları dinledik, istek ve taleplerini aldık. Öz yurtlarına uzaktan da gelseler asıl yurtlarında Ahlat'ta huzur içinde olmalarını görmek bizi memnun etti. Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, valimize ve yetkililerimize teşekkür ediyorum. Bu ortamı oluşturdukları için. Burada gündeme gelen ihtiyaçlar, sorunlar talepler hususunda bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra inşallah olumlu bir atmosferin ortaya çıkması, sorunların ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi hususunda da gayret edeceğiz. Ama temel olarak şunu söylemek istiyorum. Oldukça memnun şekilde buradan ayrıldığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan ve beraberindekiler ardından Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret ettikten sonra Bitlis'ten ayrıldı.