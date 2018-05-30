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30 Mayıs 2018 15:28

İçme suyu sorununa sondajlı çözüm

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, ilçenin içme suyuna takviye olarak su kaynakları kazandırmak için sondaj çalışması yaptı.

İçme suyu sorununa sondajlı çözüm

30 Mayıs 2018 15:28


İçme suyu temini için teknik personelin yapmış olduğu etüt çalışmaları neticesinde başlatılan sondaj açma işlemi başarıyla sonuçlandı. Yapılan çalışma ile özellikle yaz aylarında ilçede yaşanan içme suyu sorunu çözüme kavuştu. Sondajdan çıkacak olan su, depolara aktarılarak ilçenin Cevizli, Atatürk, Alcaatlı, Orta, Çayır ve Hıdırşah mahallelerinin içme suyu sıkıntısı giderilecek.


Belediye Başkanı Necati Gürsoy, vatandaşın içme suyu sıkıntısını gidermek için sondaj çalışmasına başladıklarını ifade ederek, “İlçemizde özellikle yaz aylarında içme suyunun sulama suyu olarak bağ ve bahçelerde kullanılmasından dolayı hemşehrilerimiz içme suyunda büyük problem yaşıyor. Belediye olarak bu sorunu çözmek için sondaj çalışmalarına başladık ve Allah’ın izniyle arzu ettiğimiz suya kavuştuk. Suyumuzun depoya aktarılması ile birlikte halkımızın içme suyu sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. İnşallah yapacağımız çalışmalarla halkımızı susuz bırakmayacağımız gibi halkımızın susuz kalmaması için de var gücümüzle çaba göstereceğiz. Belediye olarak belirlenen ve sıkıntı yaşanan bazı yerlerde de sondaj çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.




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