‘İdris-i Bitlis-î Sempozyumu'nda emeği geçenlere teşekkür belgesi

Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleşen törende, “Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlis-î Sempozyumu”nda görev alan yaklaşık 80 kişiden oluşan akademik, idari personel, kamu işçileri ile öğrenciler yer aldı. 80 kişiden oluşan akademik ve idari personele teşekkür belgeleri BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım tarafından verildi.

Kongre, sempozyum gibi etkinliklerin sekretaryasının zorluğundan bahseden Rektör Prof. Dr. Yardım, “Yaptığınız işlere ilkesel ve bilimsel yaklaştığınızda kimse sizin sırtınızı yere getiremez. Eğilir ve bükülebilirsiniz, ama yıkılmazsınız” dedi.

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Yardım, “Büyük bir sahne yönettiniz ve unutamayacağınız bir tecrübe edindiniz. Bu tecrübe önünüzdeki hayatınızda sizlere farklı alanlarda yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.