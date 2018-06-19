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19 Haziran 2018 10:38

İki minibüsten 81 kaçak şahıs çıktı

BİTLİS (İHA) – Ağrı’dan İstanbul ve Ankara’ya gitmek üzere iki minibüsle yola çıkan 81 yabancı uyruklu kaçak şahıs, Bitlis’in Ahlat ilçesinde yakalandı.

İki minibüsten 81 kaçak şahıs çıktı

19 Haziran 2018 10:38


Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahlat-Adilcevaz karayolu üzerindeki Kuşhane köyü yakınlarındaki kontrol noktasında iki aracı durdurdu. Minibüslerde arama yapan emniyet müdürlüğü ekipleri, yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 81 yabancı uyruklu kaçak şahsı tespit etti.


Ağrı’dan İstanbul ve Ankara’ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen 49 Afganistanlı, 27 Pakistanlı ve 5 Bangladeşli olmak üzere toplam 81 kişi minibüslerden indirilerek Ahlat Kapalı Spor Salonuna getirildi.


Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.


Sürücüler hakkında adli işlem başlatılırken, minibüsler ise trafikten men edildi.




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