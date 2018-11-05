İMO Bitlis Temsilcisi Şahin, TRT GAP Diyarbakır Radyosuna konuk oldu

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin, canlı yayın konuğu olduğu TRT GAP Diyarbakır Radyosunda Bitlis'teki kentsel dönüşüm çalışmaları ve konut sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

TRT GAP Diyarbakır Radyosunun daveti üzerine telefonla canlı yayına bağlanan İMO Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin, Bitlis ve ilçelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve konut sektöründe yaşanan gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Bitlis genelinde gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerle ilgili bilgi veren İMO Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin, “Kentsel dönüşüm başladığı andan itibaren Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte bilgilendirme toplantıları yaptık. İlimizde konut sektörünün ağırlıkta olduğu yerler Bitlis merkez ve Tatvan olduğundan dolayı toplantılarımızı ağırlıklı olarak buralarda gerçekleştirdik. Bu toplantılara ilgili meslek gruplarını, yapı denetim firmalarını, muhtarları ve yerel yöneticileri davet ettik. Bu şekilde toplantılar yaptık ve halen bu toplantılara devam ediyoruz. Bitlis Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile sosyal konutlar civarında 302 adet konutumuz mevcuttu. Bunlar tek katlı sosyal konutlar şeklinde yapılmıştı. Toplam 302 konutumuz Bitlis Belediyesi ve TOKİ işbirliği kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bu alanın yerine yeni yapılar yapıldı ve hak sahipleri yerlerine taşındılar. Birinci kentsel dönüşümde en büyük kentsel dönüşümü bu sayede ilimiz merkezinde gerçekleştirmiş olduk. İlimiz genelinde şu ana kadar köyler de dahil olmak üzere parsel bazında bin 210 adete yakın kentsel dönüşüm gerçekleştirildi. Diğer bir yer ise yine Bitlis merkezde bulunan ve köy hizmetlerine ait alanda daha öncesinde depo ve saha amirliği gibi değişik küçük çağlı yapıların bulunduğu alanda kentsel dönüşüm sağlandı. Bu alanın yerine de Bitlis'te faaliyet gösteren tüccarlarımızın taşınabileceği 700 civarında iş yeri yapıldı. Onlarda tamamen hazır bir şekilde vatandaşlarımızı bekliyor. Ayrıca yine Cumhurbaşkanımızın da Başbakanlığı döneminde Bitlis'e gerçekleştirdiği ziyarette gündemine aldığı Bitlis Deresi ile ilgili bir kentsel dönüşüm söz konusu. Derenin üzerinin açılarak, kentin tarihi siluetinin ortaya çıkarılması anlamında gerçekleştirilecek olan bu kentsel dönüşüm Bitlis için büyük önem arz ediyor. Çünkü bu alan üzerinde kamu binaları da dahil olmak üzere yaklaşık 750 adet yapı bulunuyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah bununla ilgili çalışmalar tamamlandığında buradaki esnaf ve tüccarlarımızın yapımı tamamlanan 700 civarındaki iş yerlerine taşınmaları sağlanacak. Bu çalışma sonunda da hem derenin üzerinin açılması hem de kentin tarihi siluetinin ortaya çıkarılması sağlanmış olacak. Yine kent merkezindeki belli yerlerde sokak sağlıklaştırılması kapsamında çalışmalar yapıldı, tarihi cami ve diğer yapılar aslına uygun şekilde restore edildi. Bitlis'te gerçekleştirilen başka bir kentsel dönüşüm ise Bitlis ve Tatvan arasında yer alan Rahva bölgesinde yapıldı. Bu çalışma ile daha öncesinde yaptırılan, ancak belli nedenlerden dolayı hiç kullanılmayan 342 adet afet konutumuz uygun şartlarda yapılmaması ve yol kodunun çok altında kalmasından dolayı yıkımı gerçekleştirildi. Bu alanla ilgili çalışmalarda devam etmekte olup, inşallah bu alan da ticari alan şeklinde değerlendirilecektir” diye konuştu.

Bitlis genelindeki konut sektörüyle ilgili de bilgi veren İMO Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin, “Yapı stoku anlamında herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Özellikle yaz aylarında Bitlis merkez ve Van Gölü sahilinde yer alan Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimize çevre illerden yoğun şekilde ziyaretçi akını olmaktadır. Bu ziyaretçilerle birlikte ilimizin nüfusu yaz aylarında 3'e katlanmaktadır. Bu nedenle konut ihtiyaçlarını karşılamak adına sürekli olarak bir sirkülasyon gerçekleşmektedir. Bu anlamda Tatvan şehir merkezimiz adeta konuta doyduğu için yapı yapılacak alan kalmadı denilebilecek kadar azaldı. Bu yüzdende şu an için imara kapalı olan Rahva bölgemiz ilk etapta Bitlis'e doğru alandaki 300 metre sağ ve 200 metre sol olmak üzere kısa sürede imara açılacak. Bu alanında değerlendirilmesiyle birlikte hem konut anlamında bir rahatlama olacak hem de 10 yıl gibi kısa bir sürede Bitlis ve Tatvan bu bölgede birleşmiş olacak” dedi.