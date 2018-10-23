İMO Bitlis Temsilcisi Şahin'den “Van Depremi” mesajı

Yayımladığı mesajında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyen İMO Temsilcisi Cengiz Şahin, “Öncelikle Van depreminin yıldönümünde bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu doğa olayını Rabbim bir daha bölgemize, ilimize ve ülkemize yaşatmasın. Ülkemiz, birçok fay hattının geçtiği bir bölgede yer almaktadır. Ülkemiz, bir deprem ülkesi olduğu için depremlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Ama almamız gereken önlemler var. Deprem öncesi alınacak olan önlemler, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenler konusunda okullarda eğitim verilmesi önemlidir. Yapılar deprem yönetmenliğine göre sağlam ve güvenli olarak yapılmalı, yapılarda kullanılacak olan malzemelerin sağlam olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Yapı denetim ve yerel yönetimlerin bu konuda hassas olmaları çok önemlidir. Deprem ve benzeri doğal afetler kesinlikle hata kabul etmiyor. Çünkü deprem öldürmez, usul ve esaslara göre yapılmayan yapılar öldürür. Bu doğa olayına karşı insanların daha duyarlı, tedbirli ve bilinçli olmalarını umuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle acılarımızın tekrar tazelendiği bugünde, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.