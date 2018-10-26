İMO Temsilcisi Cengiz Şahin, girişimci adaylarıyla bir araya geldi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis Temsilci İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, İMO Bitlis Temsilciliği tarafından İŞ-KUR destekli olarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursunun kursiyerlerini ziyaret etti.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) konferans salonunda KOSGEB Eğitmeni Rahime Yılmaz Acet tarafından verilen kursa ziyarette bulunan İMO Bitlis Temsilci Cengiz Şahin, kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyarette kursiyerlerle sohbet eden Cengiz Şahin, kursun önemine vurgu yaparak, kursiyerlere tavsiyelerde bulundu. İMO olarak Tatvan'da 4 ayrı grup olmak üzere toplamda 100 kişilik kurs açtıklarını ifade eden Cengiz Şahin, Girişimci adaylarının yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde; girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konuların anlatıldığını kursu başarıyla tamamlayan girişimcilere sertifika verileceğini ifade etti. Düzenledikleri kursla girişimcilerin önünü açmanın yanı sıra yatırım ve istihdama teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydeden Cengiz Şahin, “İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis Temsilciliği olarak girişimcileri iş kurmaları konusunda bilgilendirmek, eğitmek, cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla İŞ-KUR destekli olarak toplam 100 girişimci adayını kapsayacak olan uygulamalı girişimcilik eğitimi kursları açtık. Bu kurslarımızdan ilkini 8 Ekim itibariyle başlattık, son kursumuz ise bu hafta olacak. Girişimcilik kurslarımızda katılımcılara işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma konularında 4 gün süren toplam 32 saatlik eğitimler veriliyor. Bu kapsamda ihtiyaç ve talep olması durumunda da yeni kursların açılması için girişimlerimiz devam edecektir. İnşallah bu kursları başarı ile tamamlayacak olan girişimcilerimiz sayesinde yeni girişimcilerin önü açılarak, açılacak olan bu yeni iş yerleri ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır. Ben bu vesile ile şimdiden tüm girişimci adaylarımıza hem kurs eğitimlerinde hem de iş yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.