İMO'nun Tatvan'daki “Girişimcilik” kursları başladı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis Temsilciliği tarafından İŞ-KUR destekli olarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenecek olan uygulamalı girişimcilik kurslarının 25 kişilik ilk etabı başladı.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) konferans salonunda KOSGEB Eğitmeni Rahime Yılmaz Acet tarafından verilecek olan kursların birincisi başlarken, ikincisi 15 Ekim, üçüncüsü 22 Ekim ve dördüncü olan son kurs ise 29 Ekim'de başlayacak. Girişimci adaylarının yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde; girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konular anlatılacak.

Düzenlenen kursu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya gelen İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis Temsilci Cengiz Şahin, ayrı tarihlerde düzenlenecek olan kurslarla toplam 100 girişimci adayına uygulamalı girişimcilik eğitimi vereceklerini söyledi. Düzenleyecekleri 4 kurstan biri olan ilk kursu başlattıklarını, henüz başlamayan kurslar için ise e-devlet üzerinden başvuruların devam ettiğini kaydeden Cengiz Şahin, kursu başarıyla tamamlayan girişimcilere sertifika verileceğini ifade etti.

Düzenledikleri kursla girişimcilerin önünü açmanın yanı sıra yatırım ve istihdama teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydeden Cengiz Şahin, “İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis Temsilciliği olarak girişimcileri iş kurmaları konusunda bilgilendirmek, eğitmek, cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla İŞ-KUR destekli olarak toplam 100 girişimci adayını kapsayacak olan uygulamalı girişimcilik eğitimi kursları açtık. Bu kurslarımızdan ilkini 8 Ekim itibariyle başlattık. E-devlet üzerinden başvuruları devam eden diğer kurslarımız ise ilk kursun bitimine müteakip 15, 22 ve 29 Ekim tarihlerinde başlayacak. Girişimcilik kurslarımızda katılımcılara işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma konularında 4 gün sürecek olan toplam 32 saatlik eğitim verilecek. Bu kapsamda ihtiyaç ve talep olması durumunda da yeni kursların açılması için girişimlerimiz devam edecektir. İnşallah bu kursları başarı ile tamamlayacak olan girişimcilerimiz sayesinde yeni girişimcilerin önü açılarak, açılacak olan bu yeni iş yerleri ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır. Ben bu vesile ile şimdiden tüm girişimci adaylarımıza hem kurs eğitimlerinde hem de iş yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.