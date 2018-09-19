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İranlı şahsın midesinden 120 gram metamfetamin çıktı

Bitlis’te polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, İran uyruklu bir şahıstan meyve suyu kutusu içinde 317,41 gram ve bir şahsın midesinde ise 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'te polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, İran uyruklu bir şahıstan meyve suyu kutusu içinde 317,41 gram ve bir şahsın midesinde ise 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda durumlarından şüphe edilen 3 İran uyruklu şüpheliden meyve suyu kutusu içerisinde 15 parça halinde daralı ağırlığı 317,41 gram metamfetamin ve şüphelilerden birinin midesinden mide ameliyatı neticesinde 6 parça halinde daralı ağırlığı 120 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Toplamda 3 şüpheliden daralı ağırlığı 437,41 metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli mercilere sevk edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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