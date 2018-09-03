İş-Kur’un 6 aylık icraatları

Açıklamalarda bulunan Mücahit Gülmez, ilk 6 aylık icraatlarında istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak gibi çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Gülmez, işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan İş-Kur’un Bitlis’te istihdamın temel aktörlerinden biri olduğunu belirtti. İl Müdürü Gülmez, 6 aylık dilimi değerlendirerek, “Bu kapsamda 2018 yılı ilk 6 aylık faaliyetlerimizi özetleyecek olursak, işverenlerin nitelikli eleman sorununu çözmek ve ihtiyaç duydukları elemanları kendilerinin yetiştirmesini sağlamak üzere il müdürlüğümüzce işbaşı eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programlardan ilimizde toplam 561 kişi faydalanmaktadır. Bu kişilere bilişim ve imalat sektörlerinde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay olmak üzere günlük 61,65 TL ücret ve çalıştıkları süre içerisinde iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ödenmektedir. Aktif işgücü programları kapsamında açılan mesleki eğitim kurslarından istihdam garantili, işbirliği, özel politika gerektiren gruplara yönelik açılan kurslar ve girişimcilik eğitimlerimizden toplam bin 273 kişi faydalanmıştır. Yine ilimizde toplum yararına programlar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik, çevre düzenlemesi park ve bahçe yapım işlerinde tüm giderleri kurumumuz tarafından karşılanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 9 ay, diğer kurumlarda ise 6 ay süreyle toplam 3 bin 820 kişi çalışmıştır. Müdürlüğümüzce yine aynı dönemde işverenlere kurum hizmetleri ve teşvikleri anlatmak üzere toplam 246 işyeri ziyareti yapılmış, 5 bin 50 işsiz vatandaşımıza da iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilerek hem kurum hizmetleri hem de iş arama kanalları ve diğer konularda bilgilendirme faaliyetinde bulunulmuştur. Yine kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden bin 13 vatandaşımız işsizlik sigortası almak üzere il müdürlüğümüze başvuruda bulunmuş, 486 vatandaşımız işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır” dedi.