İşadamı Cengiz Şahin, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Elde ettikleri başarı ile Türkiye ve Tatvan'a milli bir gurur yaşatan sporcular Mehmet Yalçın ve Abdulselam Kurt, Antrenörleri Ömer Uğur ile birlikte İşadamı Cengiz Şahin'e bir ziyaret gerçekleştirdiler. Başarı sevinçlerini İşadamı Cengiz Şahin'le paylaşan sporcular katkılarından dolayı Şahin'e teşekkürlerini ilettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz Şahin ise, elde ettikleri başarıdan ötürü tebriklerini ilettiği sporcuları altınla ödüllendirdi. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Şahin, “Ülkemizi ve ilimizi temsilen İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonasına katılarak şampiyonadan büyük bir başarıyla dönen sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Gerek bizlere ve gerekse ülkemize ciddi anlamda bir gurur yaşattılar. Bizleri de bu başarı sevincine ortak ettikleri için hem sporcularımıza hem de Antrenörleri Ömer Uğur'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Sporcularımız bu gün bir kez daha bizlere; destek sağlanması durumunda elde edilebilecek en büyük başarıları elde edebileceklerini gösterdiler. İnşallah bizler de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada imkanlar dahilinde gereken desteği sunmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile ile elde ettikleri başarıdan ötürü bir kez daha sporcularımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.