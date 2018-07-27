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27 Temmuz 2018 17:39

İŞKUR’da ‘Kamuda İşçi İstihdamı’ toplantısı

KUR) Bitlis İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, kurum amirlerine ‘Kamuda İşçi İstihdamı’ hakkında bilgilendirme yapıldı.

İŞKUR’da ‘Kamuda İşçi İstihdamı’ toplantısı

27 Temmuz 2018 17:39


İŞ-KUR Bitlis İl Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İŞ-KUR İl Müdürü Mücahit Gülmez, İl Müdür Yardımcısı Ercan Gön, kurum amirleri ve personel müdürleri katıldılar. Toplantının açılış konuşmasını yapan Müdür Mücahit Gülmez, “696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin resmi gazetede yayımlanmasının ardından taşeron firmalarda çalışan personeller kadroya alınmış, bununla birlikte kurumlara yönelik olarak engelli ve eski hükümlü mevzuatı hakkında da bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bugünkü toplantımızın amacı, taşeron firmalarda çalışanların kadroya alınmasının ardından kurumlarda işçi statüsünde çalışmaya başladılar. Bu konuda aylık çizelgeler var. Engelli ve eski hükümlü çalıştırma koşulu var. Bu konuda müdür yardımcımız sizlere bilgilendirmeler de bulunacak. Bugüne kadar birçok kurumumuzda çalıştırmak zorunda oldukları engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna uymadığını görmekteyiz. Buna idari para cezası uygulanması gerekiyor. Biz bugüne kadar bunu uygulamadık. Bundan sonra buna dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.


İl Müdürü Gülmez’in açıklamasının ardından İl Müdür Yardımcısı Ercan Gön, sistem hakkında bilgilendirmede bulundu.




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