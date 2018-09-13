İspanya gezisinden dönen muhtarlardan Kaymakam Özkan'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı tarafından İspanya'ya düzenlenen gezi programından dönen Tatvanlı muhtarlar İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için düzenlenen yurtdışı gezi programına Tatvanlı muhtarları temsilen Tatvan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Menahin Dağdagül ve ilçeye bağlı Çekmece köyü Muhtarı Mahir Akhan katıldı. Düzenlenen gezi programı kapsamında İspanya'nın tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulan muhtarlar gezi dönüşünde ise Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Katıldıkları gezi programı ile ilgili Kaymakam Özkan'la gözlemlerini paylaşan muhtarlar, gezi programının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, düzenlenen gezi programından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkürlerini ilettiler. Muhtarlar ayrıca, ziyarete anısına İspanya'dan getirdikleri plaketi Kaymakam Mehmet Ali Özkan'a hediye ettiler. Kaymakam Mehmet Ali Özkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.