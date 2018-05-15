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15 Mayıs 2018 21:55

İsrail’in Gazze’deki katliamı Tatvan’da kınandı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından İsrail’in Gazze’deki katliamına tepki gösterildi.

İsrail’in Gazze’deki katliamı Tatvan’da kınandı

15 Mayıs 2018 21:55


Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri “kahrolsun siyonist İsrail, kahrolsun ABD, kahrolsun işbirlikçi zalimler” sloganları atarak düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Tatvan İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına basın açıklaması metnini okuyan Özgür Der Tatvan Şube Başkanı Özcan Taşcan, “Her geçen gün İslam coğrafyası küresel haçlı zihniyetinin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Dün Avrupa’nın merkezinde Bosna’da yaşanan soykırım, bugün Arakan’da yaşanan insanlık dramı, Suriye’de kimyasal silahlarla katledilen Müslümanlar ve şimdi de Filistinli kardeşlerimiz. Ölenler hep Müslüman” dedi.


Taşcan, şunları kaydetti:


“İnsanlık tarihinin en çok gadre uğramış coğrafyası olan Filistin yeni işgal saldırı ve katliamlar ile karşı karşıya. 1917’deki işgal ile başlamış olan süreç 1948’den sonra bugün yeni bir boyuta taşınmış durumda. ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını ve topraklarının işgalini protesto eden Filistinlilere, Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan büyük felaket gününde yapılan saldırılar sonucunda onlarca Filistinli kardeşimiz şehit olmuş, yüzlerce Filistinli de yaralanmış durumda. Bizler Tatvan’daki İslami Sivil Toplum Kuruluşları olarak en başından beri ve her zaman Filistin davasının savunucusu ve takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tatvan halkı da bugüne kadar mesele Kudüs ve Müslümanlar olunca samimiyetlerini ve fedakarlıklarını ortaya koydular. Bu nedenle bugün de, bundan sonra da tüm gücümüzle Kudüs için meydanlardayız. ABD’nin, İsrail’in ve işbirlikçi yönetimlerin bölgedeki şeytani icraatlarına dur demek hepimizin insani ve vicdani görevidir.”


Basın açıklamasına Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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