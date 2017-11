İstanbul’da ‘Bitlis Tanıtım Günleri’ başladı

Fatih Belediyesine ait mehteran takımının gösterilerinin ardından Maltepe sahildeki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bitlis Tanıtım Günleri’nin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis’in kadim bir kent olduğunu ve saygınlığının tarih boyunca en üst seviyede yer aldığını belirterek, “İstanbul’da üçüncüsünü tertiplediğimiz Bitlis Tanıtım Günleri, Bitlis’i tanıtabilmemiz açısından çok önemli bir etken. Bitlis’i yeteri kadar tanıtamamamızdan gerekli nedenler var. Bunlar ekonomik nedenler, güvenlik nedenleridir. Bu nedenlerden dolayı Bitlis’imiz yeteri kadar tanıtılamadı, tanınmadı. Bugün 1500 kilometre uzaktaki bu kadim şehrin kültürünü, zenginliklerini, tarihini, sporunu, lezzetlerini ve insanını İstanbul’a taşıdık. Burada yaptığımız organizasyonlarla gerek İstanbul’da yaşayan Bitlislilere ve gerekse İstanbullulara Bitlis’i daha iyi tanıtmak için bu programı düzenledik. Tabi ki 4 günde Bitlis’i anlatmak mümkün değil, ama elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Bitlis’i tanıdığınızda tarihini göreceksiniz, ender yetişen insanları ve değerlerimizi göreceksiniz. 4 günde buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp, en iyi şekilde kentimizi tanıtıp, ikramlarımızı yapacağız ve Bitlis’in ne olduğunu, doğunun ne olduğunu ve doğudaki insanın ne olduğunu göstereceğiz” dedi.

“Birlik ve beraberliğe en çok bugünlerde ihtiyacımız var” diyen Demiröz, şöyle konuştu:

“Bütün dünyaya, yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Belki de ikinci Kurtuluş Savaşını veriyoruz. Bundan dolayıdır ki birlikte omuz omuza olmalıyız. Şu anda Bitlis huzur şehri, herkes kendi işini yapıyor. Bu huzur şehrini, güzelliğini bütün Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak şekilde göstermemiz lazım. Bizlerde inşallah sanatçılarımız, folklor ekibimiz ve yöresel tatlarımızla Bitlis’i layık olduğu yere gayretle taşımaya devam edeceğiz. Bizler bin yıllık geçmişimizle kardeşlik örneği verdik, vermeye de devam edeceğiz.”

“Tarih ve medeniyet kokan bir şehir”

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ise, kültür abidesi Bitlis’in, hem valisi hem belediye başkan vekili olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Ustaoğlu, "Tarih ve medeniyet kokan bir şehri tanıtmak ve sahip olduğu değerleri sizlerle paylaşmak için burada bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Bilinmelidir ki Bitlis, bir şehir olmanın da ötesinde yetiştirdiği evlatlarıyla, bünyesinde bulundurduğu ve barındırdığı kişiler ve değerlerle, tarihten günümüze gösterdiği misafirperverlikle, tüm yurttaşlarımızın gönlünü kazanmış ve istikbale ışık tutacak bir geçmişin sahibi olarak, medeniyet ve kültür arenasındaki yerini almıştır. ‘Yaşayan bir şehir’ bilinciyle sizlere gülümseyen bu kadim şehre dikkatle bakınız. Bir taraftan tarihimize ışık tutan Selçuklu mezarlarını göreceksiniz, diğer taraftan maviliğiyle gökyüzünü kıskandıran Van Gölü’nü seyredeceksiniz. Krater gölünün, Nemrut ve Süphan dağlarının heybetli duruşuna şahit olacaksınız. Sonra bu kenti bağrına basan ve bu kentin bağrına bastığı büyük ve ulvi şahsiyetlere kulak verdiğinizde göreceksiniz ki bu şehir, nasıl ki son dönemin en büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said-i Nursi’nin kalemi ve yaşantısıyla tarihteki yerini almışsa, bu medeniyet nasıl ki Alparslan ve ordularıyla ayakta kalıp onlara gururla bağrını açmışsa, bu topraklar nasıl ki Peygamber Efendimizi 7 ay misafir eden bir şahsa kardeş olmuş Feyzullah Ensari’lerin kanlarıyla ıslanmışsa ve bu kültür nasıl ki bu manevi şahsiyetlerle gönül bağı kurmuşsa; işte vadideki bu güzel şehir, sahip olduğu tüm bu değerlerin farkında ve bunları ilelebet yaşatmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin en uzun kayak sezonu Bitlis’te yaşanıyor”

Bitlis’in kültürü ve turizminden de bahseden Vali Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin en uzun kayak sezonunun yaşandığı Bitlis’in turizm potansiyelini de özellikle vurgulamak istiyorum. Bu anlamda şehrimize farklı illerden özellikle kayak mevsiminde gelen vatandaşlarımızın her geçen yıl arttığını görmekteyiz. Bunların yanı sıra bir kültür abidesi olan şehrimizin söze konu olacak tek özelliği kültürü ve turizmi değildir. Hiç kuşku yok ki kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel yemekleri ve damak tadınıza uygun lezzetleriyle de Bitlis’ten ‘marka bir şehir’ olarak bahsedebiliriz. Bu anlamda özellikle son dönemde çalışmalarından ve artışından büyük bir memnuniyet duyduğumuz cevizlerimiz, sofralarımızın neşesi büryanımız, sizlere Bitlis’i unutturmayacak lezzetteki balımız, marangoz ustalarımızın ve yöremizin özel çalışmalarından elde edilen bastonlarımız ve kültürümüze has sahip olduğumuz daha pek çok şey sayılabilir.”

“Bitlis özel bir şehir”

Bitlis’in özel bir şehir olduğunu ifade eden Ustaoğlu, “Askerimizin, polisimizin ve korucularımızın fedakar çalışmaları sonucunda bir huzur şehri olan Bitlis’imiz, gelmekten çekinmeden gönül rahatlığıyla her bir insanımızın ömründe en az bir kez görmesini arzu ettiğimiz özel bir şehirdir. Nasıl ki bir insanı ayakta tutan ve yaşatan şey ruh ise; bir şehri ayakta tutan şey de tarihi, kültürü ve değerleridir. Şehirlere olan borçlar ancak o şehirlere ve manevi miraslarına sahip çıkarak, onlara hak ettikleri değeri verilerek ödenebilir. Bu değerlere sahip çıkmak, onları korumak ve bu kenti hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu anlamda, bu kadim şehrin hizmetkarı olarak Bitlis’in örnek bir medeniyet şehri olması yolunda, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve güler yüzlü bir yönetim anlayışıyla her türlü gayret ve çalışmaların takipçisi ve destekçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

“Ahlat, Çanakkale’den sonra görülmesi gereken bir yer”

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, Muş’ta görev yaparken sık sık Bitlis’i ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini belirtti. Şahin, özellikle gençleri Çanakkale’ye ardından ise mutlaka Ahlat Selçuklu Mezarlığına götürmek gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada üçüncüsünü düzenlediğimiz Bitlis Tanıtım Günlerinin öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bitlis gerçekten tarihi bir kent, büyük insanların, evliyaların yaşadığı ve yetiştiği bir diyar. Önemi büyük, bu önem bugün burada kıymetli İstanbullulara sergileniyor. İnşallah İstanbullular da bu önemin farkına varıp azami derecede istirham edeceklerdir. Ahlat Selçuklu Mezarlığını gördükten sonra bizim gençlerimizi, çocuklarımızı Çanakkale’nin ardından Ahlat’a götürmemiz gerektiğini dile getirmek istiyorum. Selçuklu Mezarlığını ilk gördüğümde 1992 yılıydı. O zaman gerekli restorasyon işlemleri yapılmamış olmasına rağmen bile etkilenmiştim. O andan sonra gençlerimizde, çocuklarımızda vatan bilinci oluşturmamız açısından mutlaka Çanakkale’den sonra görülmesi gereken bir yer olduğu kanısındayım.”

“Bitlisliler burada kendilerini misafir gibi hissetmemeliler”

Bitlis’teki güzel uyum ve şehri yönetenlerin uyumunun takdirle karşılanacak bir durum olduğunu ifade eden Şahin, “Yine Bitlis’in merkezi olsun, çevresi olsun tarihi güzelliklere sahip ülkemizde ve ülke dışında daha fazla tanınmayı hak eden ve insanlarının daha fazla tanınması gereken bir diyar. Bizler İstanbul olarak elimizden gelen desteği vermek istiyoruz ve Bitlis’in her zaman yanında olduğumuzu da burada söylüyorum. Özellikle Bitlis’teki güzel uyum ve şehri yönetenlerin uyumu, doğrusu takdirle karşılanacak bir durum. Bitlisliler burada kendilerini misafir gibi hissetmemeliler, çünkü burada birçok dostumuz İstanbul’un ve Türkiye’nin ekonomisine, sosyal kalkınmasına çok ciddi katkılar veriyorlar. Sizle İstanbul’un yerlilerisiniz ve bir taraftan da kardeşimizsiniz. İl olarak da kardeşiz, çünkü Feyzullah Ensari ve Eyyüp El Ensari Hazretlerinin kardeş olması da iki şehrin kardeş olması anlamına gelir. Ayrı gayrımız yok, vatanımızın doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi yok, her yer bizimdir, her yer için, her ilimizdeki en ufak taş için bile canımızı seve seve veririz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Milletvekili Vedat Demiröz tarafından İstanbul Valisi Şahin’e plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bitlis Tanıtım Günlerinin kurdelesinin kesiminden sonra ise kurulan stantlar gezildi.