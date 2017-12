İstanbul’daki Bitlis tanıtım günleri sona erdi

’sü düzenlenen ve 4 gün boyunca devam eden “Bitlis Tanıtım Günleri” etkinliği sona erdi.

Bitlis ve ilçelerinin her yönüyle tanıtılması amacıyla 30 Kasım Perşembe günü Maltepe etkinlik alanında startı verilen “Bitlis Tanıtım Günleri” etkinliği 4. gün düzenlenen konser, ziyaret ve çeşitli etkinliklerle sona erdi. Dört gün boyunca, Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tatvan Ziraat Odası ve Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından ortaklaşa açılan Tatvan standında bir birinden değerli misafirler ağırlanırken, yoğun ilginin olduğu Tatvan standında ayrıca ilçeyi her yönüyle tanıtma imkanı bulundu. Oldukça verimli ve bir o kadarda güzel bir geçen etkilikle ilgili değerlendirme de bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, tek çatı altında açtıkları Tatvan standında 4 gün boyunca ilçenin tanıtımını yapmak için gayret sarf ettiklerini söyledi. Tatvan’ın birçok zenginliğe sahip olduğunu ve zenginliklerin de ancak tanıtımla ortaya çıkarılabileceğini kaydeden Başkan Aksoy, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada tanıtıma gereken önemi vereceklerini ifade ederek, “Bizleri İstanbul’da biran olsun yalnız bırakmayarak bizlere en büyük desteği sunan tüm hemşehrilerimiz ve ziyaretçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür tanıtım organizasyonları sayesinde ilçemiz her alanda hak ettiği konuma gelecektir. Bizlerde bunun için canla başla yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah ekip olarak bu özverili çalışmalarımız sonucunda da güzel ve olumlu ger dönüşler almış olacağız. Bu vesile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TATSO Başkanı Bilal Dağdağanise, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Yapılan tanıtım organizasyonunun gerek Bitlis’e ve gerekse ilçelerine olumlu geri dönüşleri olacağına inandığını ifade eden Bilal Dağdağan, “Dört gün boyunca gerek ilimizi ve gerekse ilçemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalıştık. Bu anlamda da hep birlikte ilimizi en güzel şekilde temsil edip tanıttığımıza inanıyorum. İnşallah bu tür tanıtım organizasyonları sayesinde de müze kenti güzel Bitlis’imiz her yönüyle tanınmış olacaktır. Bu tanıtımlarda ilimiz ve ilçelerimize olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. Ben bu vesile ile bu tanıtım günlerinin ilimiz, ilçemiz ve esnaf ve yatırımcılarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, bir kez daha tanıtımda katkısı bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Tanıtım günleri kapsamında ilçe standını ziyaret eden ziyaretçilerde düzenlen etkinlik ve yoğun ilgi ve akadan ötürü teşekkürlerini sundular.