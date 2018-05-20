Jandarma Genel Komutanı Çetin’den Tatvan ziyareti

Beraberindeki Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ile birlikte helikopter ile 10. Komando Tugayı’na bağlı Tatvan Orduevi’ne iniş yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay karşıladı. Ayaküstü gerçekleştirilen kısa sohbetin ardından Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet çeşitli denetim, ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bitlis merkeze geçtiler.

Bitlis merkezdeki programının ardından tekrar ilçeye dönen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tatvan Jandarma Özel Harekat Taburunda askerlerle birlikte sahur yaptı. Sahur programının ardından gerçekleştirilen ziyaret anısına İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan tarafından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki komutanlara Filografi sanatı ile yapılan Türk Bayrağı tablosu hediye edildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise Kaymakam Özkan’a plaket takdiminde bulundu. Sahur programının ardından ilçedeki asayiş konularıyla ilgili son durumla ilgili bilgi alan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, daha sonra beraberindeki komutanlarla birlikte helikopter ile ilçeden ayrıldı.