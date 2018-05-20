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20 Mayıs 2018 02:42

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis’te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis’te

20 Mayıs 2018 02:42


Bazı birlikleri ziyaret etmek üzere Bitlis’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile birlikte Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Orgeneral Arif Çetin, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makamda bir süre sohbet edildi. Vali Ustaoğlu ve Orgeneral Çetin, akşam iftar programında İl Jandarma Komutanlığı personeliyle bir araya geldi. Ulucami’deki teravih namazının ardından Vali Ustaoğlu ve Orgeneral Çetin, vatandaşlarla çay içip sohbet ettiler.




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