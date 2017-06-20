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20 Haziran 2017 16:36

Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor

Bitlis’in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak avcılıkta kullanılmak üzere saklanmış 5 bin metre ağ ele geçirildi.

Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor

20 Haziran 2017 16:36


Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 08.30 sularında aldıkları bir ihbarı değerlendiren Ahlat Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, görev sahası içindeki Tatvan Limanında arama yaptı. Yapılan aramada liman içinde daha sonra kaçak avcılıkta kullanılmak üzere limanın altına saklanmış ve piyasa değeri ortalama 15 bin TL olan 5 bin metre ağ ele geçirildi. Ele geçirilen ağ imha edilmek üzere İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.


Öte yandan, Ahlat Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Nisan-15 Temmuz arasında uygulanan av yasağı ile alakalı olarak haziran ayı başından bu yana yaklaşık 3 ton kaçak avlanmış inci kefali ve yaklaşık 7 bin metre ağ ele geçirildiği belirtildi.




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