Kadınlar korucu olabilmek için ter döktü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3 kadın güvenlik korucusu kadrosuna girebilmek için başvuran 40 korucu adayı, kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından açılan 3 kadın güvenlik korucusu kadrosu alımına 40 kadın aday başvuru yaptı. Adilcevaz Şehir Stadyumu'nda askeri personel gözetiminde başlayan mülakatlarda, 400 metre koşan adaylar, daha sonra durarak atlama ve mekik çekerek dayanıklılık testinden geçti. Adaylar, yapılan fiziki yeterlilik sınavında dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, ailelerinin heyecanı ise görülmeye değerdi.

400 metre koşu sınavına tabii tutulan adaylardan bazıları baygınlık geçirdi. Yapılan kondisyon ve dayanıklılık testini kazanan adaylar, daha sonra sözlü mülakat sınavına katılacak. Sınavda başarılı olan 3 kadın korucu, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapacak.