Kadınlar meslek kurslarıyla hayatlarını şekillendiriyor

İlçede açılan kursa, ev kadınları ve genç kızlar ilgi gösteriyor. Kurslara katılan kursiyerler, bir yandan meslek sahibi olurken aynı zamanda da aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kadınların el emeği göz nuru yaptıkları eserleri inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurslara kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar sayesinde kadınlarımız hem burada boş vakitlerini değerlendiriyorlar hem de buradaki hocalardan eğitim alarak meslek öğreniyorlar. Kurslarımızda bilgisayar, okuma yazma, el sanatları, iğne oyası, dikiş, kuaför, aşçılık, filografi ve yorgan yapımının yanı sıra birçok kurs bulunmaktadır. Kurslarımızda 18 yaşından 60 yaşına kadar kursiyer bulunmaktadır. Kursiyerlerimizin kurslara göstermiş oldukları ilginin yanı sıra yapmış oldukları eserler bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kurs merkezlerine yapmış olduğumuz ziyaretlerde bazı sorunların ve eksikliklerin olduğunu tespit ettik. İnşallah yapacağımız çalışmalarla buralardaki eksiklikleri ve sıkıntıları en kısa sürede gidermeye çalışacağız” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz ise, açılan kursların kadınların meslek edinmelerine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, “Açmış olduğumuz kurslarda sanatsal ve hobi kurslarının yanında meslek edindirme kurslarına da çok önem veriyoruz. Halk eğitimlerin ana amaçlarından birisi de vatandaşların günlük hayatta kendilerine yararlı bilgilere sahip olmasını sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Bu noktada bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.