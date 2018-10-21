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Kalp krizi geçiren genç polis memuru şehit oldu

Şırnak’ta görev yapan Bitlisli polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü.

Şırnak'ta görev yapan Bitlisli polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü.


Şırnak'ta görevli polis memuru Ercan Sezgin (24), geçirdiği kalp krizi sonucu helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen genç polis memuru şehit düştü. Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinin Yeni Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrağı asılırken, şehidin naaşı ise memleketine gönderildi.

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