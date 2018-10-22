Kalp krizi sonucu şehit düşen genç polis memuru toprağa verildi

BİTLİS (İHA) – Şırnak'ta görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen 24 yaşındaki polis memuru, memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde toprağa verildi

Şırnak'ta kalp krizi geçirerek şehit düşen polis memuru Ercan Sezgin'in (24) cenazesi, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesine getirildi. Sezgin için Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu spor salonunda düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan törenin ardından Sezgin'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.