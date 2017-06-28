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28 Haziran 2017 16:06

Kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

28 Haziran 2017 16:06


Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz ilçesine 36 kilometre uzaklıkta bulunan Kömürlü köyü civarında meydana geldi. Adilcevaz’dan Ağrı’nın Patnos ilçesi istikametine gitmekte olan Ali İlhan yönetimindeki 65 DS 302 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, araç içerisinde bulunan sürücünün eşi Neriman İlhan ağır yaralı olarak kaldırıldığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımlarıyla araçtan çıkarılan sürücü Ali İlhan ile birlikte çocukları Yasin, Mehmet Emin ve Havva İlhan ise ambulanslarla Adilcevaz ve Erciş’teki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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