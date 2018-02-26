Kar yağışı hayatı durdurdu

Bitlis’te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, 146 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele ekiplerinin kapanan 146 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engellilerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dünden bu yana etkisini gösteren kar yağışının ardından, şehir merkezinde kar temizleme seferberliği başlattı. Bitlis Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nun talimatıyla harekete geçen karla mücadele ekibi, sabahın ilk ışıklarına kadar ana arterleri kar ve buz yığınlarından temizledi.

Çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, bir yandan da buzlanma nedeniyle yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla tuzlama çalışması yapıyor.