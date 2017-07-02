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02 Temmuz 2017 15:12

Karayolları aracı markete girdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Tatvan Karayolları 112.

Karayolları aracı markete girdi

02 Temmuz 2017 15:12

Şube Şefliği’ne ait park halindeki kamyon, aniden hareket ederek bir marketin içine girdi.


Alınan bilgilere göre, Karayolları 112. Şube Şefliği önünde park halinde olan 65 ET 006 plakalı kamyon, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket ederek Tatvan ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’ni geçip karşı taraftaki Adabağ Alışveriş Merkezi’nin zemin katında bulunan markete girdi. Park edildiği yerden yaklaşık 50 metre uzağındaki markete kadar geri geri gidip marketin bariyerini yıkarak içeri giren kamyon, markette maddi hasara neden oldu. Yapılan incelemelerin ardından marketten çıkarılan kamyonun markete çarpma anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.




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