Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 13:08

Kardeş belediyeden teknik heyet çalışma yaptı

Kardeş belediyeden teknik heyet çalışma yaptı

07 Ocak 2017 13:08

Bitlis Belediyesi ile kardeş belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına başladı.
Samsun’dan gelen teknik heyet çalışma yapacakları alanlarda incelemelerde bulundu. Sokak sağlıklaştırması projesi kapsamında Bitlis’te önümüzdeki sezonda çalışma yapak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi teknik heyeti, özellikle Nurullah Eren Caddesi ve ayakkabıcılar çarşısında incelemeler yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesinden gelen 4 kişilik teknik heyete Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay ve teknik personel eşlik etti. Öncelikle sokaklardaki altyapı ve sokak sağlıklaştırması konusunda bilgiler alan teknik heyet, daha sonra Bitlis’in tarihi dokusunu da inceledi. İhlasiye Medresesi, Şerifbey Tepesi, Şerefiye Külliyesindeki mimari dokuyu da incelediler. Heyet Bitlis’in tarihi dokusu karşısında hayranlıklarını gizleyemediler. Heyet daha sonra belediyede kısa bir çalışma yaptı. Teknik bilgileri toplayan heyet daha sonra ayrıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç