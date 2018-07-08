Ahlat ilçesine bağlı Yuvadamı köyündeki evlerinin önünde dün oyun oynarken kaybolan Sami Yusuf Marangoz (2),y yapılan arama çalışmaları sonucu bugün ölü olarak bulunmuştu. Yapılan otopsi işleminin ardından 2 yaşındaki Sami Yusuf’un cenazesi, köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Sami Yusuf’un amca oğlu Ramazan Marangoz, yapılan tüm aramalara rağmen bir türlü bulamadıklarını belirterek, "Sami Yusuf dün saat 09.00-09.30 sıralarında kayboldu. Köylü olarak, jandarma ekipleri ve AFAD onu aramaya çıktık. Dağ, taş, arazi demeden onu aradık. Bir türlü bulamadık ve bir ipucu bile bulamadık. Maalesef sabah saatlerinde Sami Yusuf’un bulunduğunu söylediler. AFAD ve jandarmayla irtibata geçtik. Bize köyden 1 kilometre uzaklıkta ormanlık bir alanda derenin içerisinde cansız bedeninin olduğunu söylediler. Bizde koşarak geldik. Maalesef biz Sami Yusuf’u göremedik. Jandarma ekipleri çocuğu alarak ambulansla Ahlat’a götürdüler. Bize dediler ki çocuk en son Cami mevkiinde görülmüş. Bizde hep arka tarafa, Sütey Yaylası tarafına doğru aramaya başladık ama bir türlü bulamadık. Dronelerle, köpeklerle dolaştık fakat hiçbir ize rastlamadık. En son Jandarma Özel Hareket timleri, Köprü mevkiinden aramaya başlayarak bu noktada Sami Yusuf’un cansız bedenini bulduklarını söylediler. Bize öyle bir haber geldi. Bizde geldiğimizde zaten Sami Yusuf’un cansız bedenini ekipler götürdüler. Çocuğun üzerinde herhangi bir iz yoktu. Sadece kaşında bir parça iz vardı, o kadar. Kıyafeti yırtık değildi, sadece biraz ıslanmıştı. Biraz ot ve çamur üzerine bulaşmıştı. Onun dışında biz darp izi falan göremedik. Elbiseleri de üzerindeydi" dedi.