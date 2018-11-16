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Kayı Okçuluk Spor Kulübü Derneğinden Kaymakam Özkan'a ziyaret

Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Burak Albayrak ve Tatvan Şube Başkanı Gazi Ali Timur, Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Burak Albayrak ve Tatvan Şube Başkanı Gazi Ali Timur, Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.


Ata sporlarını yaşatmak amacıyla kurulan Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü Derneği heyetini makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Burak Albayrak ve Tatvan Şube Başkanı Gazi Ali Timur'a teşekkürlerini ileten Kaymakam Özkan, başarı dileklerini iletti.


Ziyarette Kaymakam Özkan'a derneğin çalışma ve faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Başkan Burak Albayrak, Gazi Ali Timur başkanlığından derneğin Tatvan şubesini de açtıklarını söyledi. Ata sporlarını yaşatmak amacıyla kurdukları dernek aracılığıyla Ahlat'tan sonra Tatvan'da da kurslar açacaklarını kaydeden Albayrak, destek ve katkılarından dolayı Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini iletti.


Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Burak Albayrak ve Tatvan Şube Başkanı Gazi Ali Timur, ziyaret anısına Kaymakam Özkan'a ok hediye ettiler.

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