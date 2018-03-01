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01 Mart 2018 13:11

Kaymakam Akgül, öğrencilere kitap dağıttı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ergezen İlköğretim Okulundaki öğrencilerle bir araya gelerek hikaye kitabı dağıttı.

Kaymakam Akgül, öğrencilere kitap dağıttı

01 Mart 2018 13:11


Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ergezen İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak öğretmenlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Akgül, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere yakın ilgi gösteren Kaymakam Akgül, onlarla sohbet etti. Akgül, ziyaretinin sonunda ise öğrencilere hikaye kitabı hediye etti.


Kaymakam Akgül’e ziyaretinde İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram, Emniyet Müdürü Erdem Yaban, Milli Eğitim Şube müdürleri Bülent Bildirici ve Semih Aydoğan da eşlik etti.




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