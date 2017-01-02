Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 13:14

Kaymakam Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezini ziyaret etti

Kaymakam Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezini ziyaret etti

02 Ocak 2017 13:14

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.
Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan Aile Destek Merkezindeki kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Alibeyoğlu, "Bu merkezlere olan desteklerimiz her zaman devam edecektir. Aile Destek Merkezlerinin bölge kadınları için de faydalı olacağına inanıyorum. Boş zamanlarını evde geçiren bayanlarımız, başta okuma yazma kursları ve diğer el beceri ve mesleki kurslara katılarak hem kendilerini geliştirecekleri gibi sosyal çevre edineceklerdir. Kurslara katılarak, büyük bir emek ve sabır gösteren tüm kursiyerlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Aile Destek Merkezinde kurs verilen bütün sınıfları dolaşan Kaymakam ve Belediye Başkanı Alibeyoğlu, ihtiyaç ve eksikleri tespit ederek, tamamlanması konusunda talimat verdi. Güroymak Aile Destek Merkezi’nde toplam 75 bayan kursiyere çeşitli kurslar verilmektedir.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
-8
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -8°C
  • Çarşamba
    Sisli
    -7°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -7°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç