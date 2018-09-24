Kaymakam Alibeyoğlu, çevreci çocukları ödüllendirdi

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, kimseden herhangi bir talimat almamalarına rağmen kendi imkanlarıyla mahallelerindeki ağaçları suçlayıp örnek davranış sergileyen çocuklara bisiklet hediye etti.

Kaymakam Alibeyoğlu, yaptığı mahalle denetiminde 10 - 13 yaşlarındaki 5 erkek çocuğun ağaçları suladığını görünce bir süre sohbet ederek, duyduğu mutluluğu ifade etmişti. Çevreci çocukları önce makamda ağırlayan Alibeyoğlu, daha sonra çocuklara birer bisiklet hediye etti. Bisikletleri alan çocuklar, Başkan Vekili Alibeyoğlu'na teşekkür ettiler.

Belediyenin ilçenin güzel geleceği için, her mahalleye park ve yeşil alan projesini hayata geçirdiğini belirten Alibeyoğlu, "Çevresel yatırımlarla yarınlara değer katmaya devam ediyoruz. Çevre, Allah'ın bize bir emanetidir. Bu nedenle bizden sonraki nesillere temiz bir çevre bırakmalıyız. Bizim inancımız, bizim kültürümüz, bizim dinimiz ve bizim peygamberimiz çevreyi koruyup kollamayı bize ödev olarak vermiştir. Biz suyu, toprağı, ağacı ve atmosferi korumalıyız. Çevreyi gelecek nesillere aktarmalıyız. Güroymak Belediyesi olarak kendi mahallerindeki ağaçları sulayan çocuklarımıza bisikletler vererek ödüllendirdik. Çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirmek adına hediye kampanyalarımız da devam edecektir” dedi.