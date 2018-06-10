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10 Haziran 2018 09:56

Kaymakam Alibeyoğlu, gazi ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, şehit ve gazi aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Alibeyoğlu, gazi ve şehit aileleriyle iftarda buluştu

10 Haziran 2018 09:56


İftar yemeği öncesi Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, masaları tek tek dolaşarak tüm davetlilerle yakından ilgilendi. Alibeyoğlu, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini belirterek, "Şehitlerin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınlarına sahip çıkmak en önemli görevimizdir. Bu iftar programında sizlerle bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize hayırlı Ramazan’lar diliyor, programa katılarak bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum" dedi.


İftar programında şehitlerin ruhları için Yasin-i Şerif ve dualar okundu. Şehit ve gazi aileleri onuruna düzenlenen iftar yemeğine İlçe Emniyet Müdürü Erbil Başar da katıldı.




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