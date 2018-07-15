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15 Temmuz 2018 16:25

Kaymakam Alibeyoğlu’ndan Gazi Bozkurt’a ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Barış Mahallesi’nde ikamet eden Gazi Jandarma Uzman Er Gökan Bozkurt’u baba evinde ziyaret etti.

Kaymakam Alibeyoğlu’ndan Gazi Bozkurt’a ziyaret

15 Temmuz 2018 16:25


Bitlis’teki Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak köyü kırsalında icra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılması sonucunda Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 asker ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştı. Çatışmada yaralanan Güroymaklı Jandarma Uzman Er Gökan Bozkurt, taburcu edilerek baba evine geldi.


Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Barış Mahallesi’nde ikamet eden Jandarma Uzman Er Gökan Bozkurt’u baba evinde ziyaret etti. Gaziye geçmiş olsun dileklerini ileten Alibeyoğlu, sağlık durumuyla ilgili bilgiler aldı.


Bozkurt ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Alibeyoğlu’na teşekkürlerini iletti.


Ziyarette Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Seyhan Doğan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar da hazır bulundu.




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