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13 Mayıs 2018 09:23

Kaymakam Hamitoğlu, genç öğretmenlerin nikahını kıydı

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, genç öğretmenlerin nikahını kıydı.

Kaymakam Hamitoğlu, genç öğretmenlerin nikahını kıydı

13 Mayıs 2018 09:23


Hizan’a bağlı Süttaşı köyünde görev yapan Orhan Özkan ile Mahizer Ümran Özkan’ın nikahı, Kaymakam Hamitoğlu tarafından Hizan Belediyesi Nikah Salonunda kıyıldı.


Bülent Hamitoğlu tarafından nikahları kıyılan çiftin şahitliğini ise öğretmen arkadaşları yaptı.


Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, evlilik cüzdanını geline teslim ederek, genç çifte ömür boyu mutluluk dileyerek hediyeler verdi.


Gelin ve damat ise, bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiler.




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