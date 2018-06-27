Sık sık köy ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, köylerde devam eden çalışma ve hizmetleri de yerinde denetleyerek bu vesilesiyle hem köylerin hem köylülerin sorun ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor. Sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında köylere kadar giden Kaymakam Hamitoğlu, bu kapsamda sırasıyla Yaylacık, Yaylacık köyü Bilgili mezrası, Sarıbal Mezrası, Çalışkanlar, Yolbilen, Soğuksu, Akbıyık, Uzuntaş, Bölüklü, Gönüllü köyü Akçakonak mezrası, Döküktaş köyü Topluca mezrası, Çökekyazı, Horozdere köylerini ziyaret etti. Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Kaymakam Hamitoğlu, “Köy sakinlerimizi, köylerinde ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini ilk ağızdan dinlemek istedik. İletilen talepleri değerlendirmeye alıyoruz. Acil çözüm gerektirenleri tespit edip, çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Hedefimiz, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve en iyi koşullarda hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bizim gayretlerimiz vatandaşlarımızın huzuru, refahı, mutluluğu ve aynı zamanda devletimizin onlara uzanan elleri olduğumuzu göstermek, onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır” dedi.

İletilen sorunların çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları veren Kaymakam Hamitoğlu, köy ziyaretlerinde karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi. Köy sakinleri ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu’na teşekkürlerini ilettiler.