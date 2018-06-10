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10 Haziran 2018 09:59

Kaymakam Hamitoğlu, iftar yemeğinde öğretmenlerle bir araya geldi

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, öğretmenlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Hamitoğlu, iftar yemeğinde öğretmenlerle bir araya geldi

10 Haziran 2018 09:59


75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen iftar yemeğine Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan ve öğretmenler katıldı. Başkan Vekili Hamitoğlu’nun destekleri ile açılan semt sahasında düzenlenen iftar programından sonra öğretmenlerin sıkıntıları ve talepleri dinlendi.


2017-2018 eğitim öğretim yılının başarılı ve verimli bir şekilde geçtiğini ifade eden Hamitoğlu, “Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürmek de siz öğretmenlerimizin elindedir. Düşünen, sorgulayan insanlara ihtiyacımız var. Çocuklarımızı yetiştirirken milli duygulardan uzaklaşmayalım. Gençlerimizi hayata en iyi şekilde hazırlayalım. Hazırlayalım ki vatanını, bayrağını seven ve bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacak bir gençliğimiz olsun” dedi.




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