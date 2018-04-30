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30 Nisan 2018 10:55

Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla bir araya geldi

Bitlis’in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç, muhtar ve vatandaşların isteklerini dinledi.

Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla bir araya geldi

30 Nisan 2018 10:55


Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kılıç, ilçede yürütülecek çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Göreve başladığı günden bu yana gerçekleştirilmesi düşünülen çalışmaların tek tek hayata geçirildiğini söyleyen Kılıç, “İlçedeki konut ihtiyacını gidermek amacıyla başlatılan 110 konutluk TOKİ projesinde halen yeterli başvuru sayısına ulaşılamadı. Konut projesi Mutki için büyük bir şans olduğu için bu fırsatı kaçırmamanızı istiyorum. Altyapı ve istinat duvarı çalışmaları devam ediyor. 1-2 ay içerisinde çarşı içi parke yenileme çalışmaları tamladığında Mutki’nin çehresini söz verdiğimiz gibi değiştirmiş olacağız. Seksen yıllık sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Popülist bir söz söylemek istemiyorum, ama gerçekler bundan ibaret. KÖYDES programımız çerçevesinde ihaleler gerçekleştiriliyor. Bu yıl sağlanan ödenekle güzel çalışmalar yapacağız inşallah” dedi.


Kılıç, toplantıdan sonra belediyeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen arazöz ve vidanjör aracı için kurum müdürleri, muhtar ve vatandaşlarla birlikte kurdele keserek hizmete sundu.




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