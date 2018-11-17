Kaymakam Özkan, cami inşaatında incelemelerde bulundu

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yapımına başlanan cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Tatvan Müftü Vekili Mehmet Ekinci ve Ceza İnfaz Kurumu yetkilileriyle ile birlikte Tatvan'daki Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yapımına başlanan cami inşaatını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, caminin son durumuyla ilgili bilgi aldı. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Özkan, hayırseverlerin de katkı ve destekleriyle caminin kısa sürede ibadete açılmasının planlandığını ifade etti.