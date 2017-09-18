Kaymakam Özkan, genç çiftin sevincine ortak oldu

İlçedeki köy, taziye ve düğün ziyaretlerine devam eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ziyaretleri kapsamında bu kez ise ilçeye bağlı Koruklu Köyü Muhtarı Ahmet Sorguç’un oğlunun düğününe katıldı. Düğünde köylüler ile birlikte bir süre halay çeken Kaymakam Özkan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Düğün töreninde vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Özkan, “Bu gibi özel günlerde vatandaşlarımız ile birlikte olmak, sevinçlerine ortak olmak çok önemlidir. Genç çifti tebrik eder, mutluluklar dilerim” dedi.

Koruklu Köyü Muhtarı Ahmet Sorguç ise, Kaymakam Özkan’ın, oğlunun düğününe katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.