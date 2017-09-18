Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 10:17

Kaymakam Özkan, genç çiftin sevincine ortak oldu

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, yeni dünya evine giren genç çiftin düğün törenine katılarak sevinçlerine ortak oldu.

Kaymakam Özkan, genç çiftin sevincine ortak oldu

18 Eylül 2017 10:17


İlçedeki köy, taziye ve düğün ziyaretlerine devam eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ziyaretleri kapsamında bu kez ise ilçeye bağlı Koruklu Köyü Muhtarı Ahmet Sorguç’un oğlunun düğününe katıldı. Düğünde köylüler ile birlikte bir süre halay çeken Kaymakam Özkan, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.


Düğün töreninde vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Özkan, “Bu gibi özel günlerde vatandaşlarımız ile birlikte olmak, sevinçlerine ortak olmak çok önemlidir. Genç çifti tebrik eder, mutluluklar dilerim” dedi.


Koruklu Köyü Muhtarı Ahmet Sorguç ise, Kaymakam Özkan’ın, oğlunun düğününe katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç